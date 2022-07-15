Американцев призвали покинуть Украину. Хоть как-то спасают репутацию

Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину. В случае, если они все же решат остаться, им порекомендовали избегать массовых мероприятий и мест скопления людей. В прошлый раз подобное заявление Штаты сделали еще до начала спецоперации, в начале февраля, зная, что ВСУ готовят нападение на Россию.

Американское посольство в Киеве опубликовало обращение к гражданам США, в котором попросило их как можно скорее покинуть Украину. Такую необходимость объяснили нестабильностью и непредсказуемостью ситуации в стране и продолжающимися боевыми действиями, из-за которых посольство не может гарантировать безопасность американцам.

Тем, кто не сможет или не захочет покидать Украину, в посольстве посоветовали избегать массовых мероприятий и больших скоплений людей, так как они якобы могут стать целями для российских военных.

«Ситуация в сфере безопасности на территории Украины нестабильна, условия могут ухудшиться без предупреждения», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства. Там также напомнили о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Что замышляют США?

По мнению журналистки Юлии Витязевой, США неслучайно просят граждан покинуть Украину именно сейчас — это связано с массовыми поставками в страну американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ими ВСУ уже неоднократно били по городам Донбасса и даже угрожали ударить по российским территориям, подчеркнула Витязева.

«Сейчас они понимают, что игра идет на повышение. Они отправляют НIМАRS, а это как дать обезьяне в руки гранату и быстренько самому побежать в бомбоубежище. Точно так же ведут себя и американцы: они дали Украине эти НIМАRS, знают, чем и как будет отвечать Россия, и увозят своих граждан», — объяснила она.

Живя в стеклянном доме, не стоит разбрасываться камнями. Как сказал Владимир Владимирович Путин, мы еще не начинали, это «предварительные ласки» были, уж извините. Потому что чем больше Украина будет провоцировать нас на «ответку», тем больше она ее будет получать Юлия Витязева.

При этом ответная реакция России на бомбежки мирных городов Донбасса, по мнению Витязевой, выгодна Украине. Останавливаться киевская власть не хочет, несмотря на то, что сама же подвергает жизни своих граждан смертельной опасности и даже бьет американским вооружением по собственным городам, как это было в Новой Каховке.

«То, что вчера произошло в Виннице, хорошо показало, что размещение большого скопления военных и техники прямо в центре города подвергает опасности гражданское население. Украина не делает ничего, чтобы обезопасить людей, потому что им, наоборот, нужно покровавее картинку, чтобы потом бегать и везде показывать, просить денег, оружия и всего остального», — подчеркнула Витязева.

Украинский политик и управленец Владимир Олейник согласился с тем, что США обратили внимание на слова Владимира Путина, так что снова решили попросить своих граждан уехать с Украины. Однако дело здесь, по его мнению, далеко не в беспокойстве о людях.

«США предупреждают граждан не потому, что там ценна жизнь американцев, а потому, что им важно мнение оппонентов в Америке, которые спросят, почему не предупредили», — уверен Олейник.

США не верят в победу Украины

Ранее посольство США в Киеве уже предлагало своим гражданам покинуть страну. Причем такие заявления стали поступать еще до начала российской спецоперации. К примеру, в начале февраля американское посольство начало вывозить своих дипломатов и призывать граждан США уехать с Украины из-за некоей опасности.

«В феврале они понимали, что будут провоцировать Россию, поэтому и посольства были передислоцированы», — подчеркнул Владимир Олейник.

Юлия Витязева согласилась с тем, что февральские заявления американского посольства объясняются именно тем, что США были осведомлены о планах Украины напасть на Россию.

«Нужно понимать, что специальную операцию мы начали, потому что были осведомлены об украинских планах. А где они пишутся? Понятное дело, что не на Банковой (где находится Администрация президента Украины — прим.ред.), а в других местах. Конечно, США эвакуировали граждан, потому что понимали, что, если они смогут начать первыми, то получат такой сумасшедший ответ, что мало не покажется», — заявила журналистка.

Владимир Олейник добавил, что призыв посольства США к своим гражданам также говорит и о том, что Запад не верит в победу Украины.

Они не верят в победу Украины. Когда вы переносите весь золотовалютный запас в Польшу, не сигнал ли это для других, что они не удержат Украину? Нужно следить не за политиками и не за военными, а за финансами Владимир Олейник.

Ранее США убедили президента Украины Владимира Зеленского вывезти золотовалютный запас в Польшу — чтобы уберечь деньги, которые потом собираются забрать как компенсацию. При этом помогать Украине на Западе, по мнению Олейника, не планируют. Об этом говорят заявления Международного валютного фонда, который отказал киевским властям в реструктуризации долгов.

«Они говорят: „Платите“. Потому что понимают, что завтра не получат, а если вывезти золотовалютный запас в Польшу, то что-то хоть заберут. Там долгов очень много — до 60 миллиардов. Золотовалютный запас Украины по состоянию на 1 января был 30 миллиардов долларов, а сегодня уже 22 миллиарда. Так посмотришь, и ничего не будет, мыши будут бегать, поэтому лучше забрать», — объяснил Олейник.