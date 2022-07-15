Количество жертв обстрела Новой Каховки возросло до трех

С двух до трех человек увеличилось число погибших в результате обстрела Новой Каховки с украинской стороны. Об этом ТАСС заявили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Количество погибших увеличилось до трех. Один человек из тех, кто находился в больнице, умер», — сообщили в администрации.

Там добавили, что 37 пострадавших остаются на амбулаторном лечении, еще 14 — в стационаре.

«Есть еще один нюанс — не все обращаются в наши учреждения (медучреждения Новой Каховки — прим. ред.) есть те, кто обращаются напрямую в Херсон либо вывозят пострадавших родственников в Крым на лечение», — сказал собеседник агентства.

При обстреле ВСУ почти 100 домов повреждены. Однако это еще не окончательное число, подсчет продолжается.

Украинские силы регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области после того, как регион перестал контролироваться Украиной. В прошедший понедельник ВСУ нанесли удар по Новой Каховке с помощью американской РСЗО HIMARS.