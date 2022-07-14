Дом офицеров в Виннице, по которому пришелся удар, был пунктом временного размещения ВСУ

В Доме офицеров, по которому ударили в Виннице на Украине, располагался временный пункт размещения украинских националистов. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны.

«Спросила у МО (Минобороны — прим. ред.), куда ударили в Виннице. Ответ: „В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков“. И фото прислали. Публикую как прислано», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Источник фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян

Ранее в соцсетях появились фотографии и видео с последствиями ударов по Винницкой области. Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что поражена военная часть в Гайсине.

А популярный украинский блогер и журналист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале отметил, что раньше российские ракеты «не прилетали так далеко от фронта», и связал это с ударами РСЗО HIMARS по «военным и не военным объектам» в Донбассе и на освобожденном юге Украины. Подоляка предположил, что эти события взаимосвязаны.