Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали», — сказал российский лидер на встрече с лидерами фракций, которая состоялась в Госдуме. Его слова приведены на сайте президента России.

Президент отметил, что российская сторона не отказывается и от мирных переговоров, «но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

Путин также заявил, что Запад поддержал и организовал антиконституционный переворот в 2014 году.

«Вот этот самый коллективный Запад и есть виновник и зачинщик того, что сейчас происходит. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт, для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, то можно сказать, что это в известной степени удалось», — отметил президент.

На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» Путин заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе. Он подчеркнул, что жители Донбасса должны вернуться к нормальным условиям.