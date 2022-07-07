Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине — Путин
Президент РФ Путин: коллективный Запад зачинщик того, что сейчас происходит на Украине
Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали», — сказал российский лидер на встрече с лидерами фракций, которая состоялась в Госдуме. Его слова приведены на сайте президента России.
Президент отметил, что российская сторона не отказывается и от мирных переговоров, «но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».
Путин также заявил, что Запад поддержал и организовал антиконституционный переворот в 2014 году.
«Вот этот самый коллективный Запад и есть виновник и зачинщик того, что сейчас происходит. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт, для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, то можно сказать, что это в известной степени удалось», — отметил президент.
На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» Путин заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе. Он подчеркнул, что жители Донбасса должны вернуться к нормальным условиям.