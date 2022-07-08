Украине отдала Польше свои золотовалютные запасы. Хочет вернуть после спецоперации, но шансов мало

Украина приняла решение передать Польше на хранение собственные золотовалютные резервы до нормализации обстановки, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук. При этом он не уточнил, о какой именно сумме и какой части золотовалютных резервов идет речь. Эксперты в беседе с «360» выразили уверенность, что обратно золото вернется из Польши не в полной мере. Крымский политолог Владимир Джаралла предположил, что на Украине остались олигархи, целью которых является собственное обогащение.

«Золотовалютные резервы передают только в экстремальной обстановке, так же тут вопрос, кто может распоряжаться этим. В этих условиях очевидно, что золотовалютные запасы Украины уже не являются ее [собственностью] в полном смысле слова», — сказал он.

По словам политолога, после исчезновения украинского государства распоряжаться резервами начнут не те люди, которые приняли решение о передаче золота. По последним публичным данным, напомнил сайт kp.ru, ЗВР Украины составляли немногим больше 27 миллиардов долларов США.

Платить по долгам до конца века

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачев согласился с мнением, что Украина, если и сможет забрать обратно часть резервов, то точно не весь объем.

Скорее всего, если даже Украина сохранится, часть этих запасов останется в Польше. Как минимум часть не вернется, дальше все зависит от обстоятельств Вадим Трухачев преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт по Польше.

Трухачев выразил мнение, что решение о передаче золотовалютных резервов Польше приняли не идейные националисты.

«Запас на хранение передали не идейные националисты, потому что к полякам они относятся подозрительно. Так что решение принимали либералы из окружения Зеленского. Возможно, оно будет как возмещение потомкам жертв Волынской резни», — предположил политолог.

Трухачев добавил, что Украина будет вынуждена расплачиваться по взятым долгам до конца нынешнего века.

По уши в кредитах

Способность погасить все взятые Украиной кредиты уже поставили под сомнение в Европарламенте. Член ЕП Тьерри Мариани заявил об этом в обращении к Еврокомиссии, писал RT.

В мае, напомнил он, в ЕК анонсировали выделения девяти миллиардов евро на восстановление Украины. Глава организации Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «исключительную финансовую помощь» Киев получит как раз в виде очередного займа.

Одновременно с этим директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что поддержку украинским властям стоит оказывать «скорее в виде грантов, нежели кредитов». В МВФ однако сочли необходим «уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения».

«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — задался вопросом Мариани.

Агентство Bloomberg добавило, что бюджетные органы Еврокомиссии в итоге отказались одобрять выделение Украине новой суммы по линии Европейского инвестиционного банка. Речь идет о полутора миллиардах евро: в ЕК выразили опасения, что вернуть деньги Киев попросту не сможет.

Безвозмездно помогать Украине Запад не собирался и не собирается. Кредиты выдают под проценты, пусть и небольшие, вгоняя страну в долговую яму.