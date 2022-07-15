Американцев призвали покинуть Украину по соображениям безопасности

Гражданам США посоветовали не въезжать на Украину, а тем, кто уже находится в стране, немедленно ее покинуть. Такое предупреждение распространило посольство США в Киеве.

Дипломаты попросили соотечественников избегать массовые скопления людей и не участвовать в различных мероприятиях. В случае включения сирен воздушной тревоги необходимо найти укрытие и не приближаться к обломкам ракет.

По оценке дипломатического представительства США, «ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная». Спецоперация по денацификации Украины началась в конце февраля. Запад поставляет ВСУ оружие, которое украинские солдаты используют, обстреливая жилые кварталы Донбасса.

Кроме того, Украина угрожает безопасности приграничных районов России. Накануне беспилотники ВСУ дважды обстреляли погранпост в Брянской области.