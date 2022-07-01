Bloomberg: Украина столкнулась с трудностями по выплатам госдолга

Власти Украины испытывают трудности в связи с осенними выплатами по госдолгу. Об этом сообщили журналисты Bloomberg.

К 1 сентября общая сумма выплат составит 1,41 миллиарда долларов. Правительство страны уже ищет варианты решения проблемы. В частности, рассматривается возможность реструктуризации долгов, сообщило издание.

Кроме того, власти Украины изучают возможность использовать замороженные российские активы в качестве залога. Однако эксперты пока не установили законность такого выхода из ситуации.

Другим вариантом решения проблемы может стать изменение условий выпущенных ценных бумаг. С этой просьбой, как отметил Bloomberg, необходимо обратиться к держателям облигаций.

Помочь Украине уже вызвался Международный валютный фонд (МВФ). Об этом Bloomberg сообщили источники. Формат поддержки страны не уточняется. При этом журналисты издания отметили, что облигации, по которым Украина должна провести выплаты осенью этого года, уже продаются со скидкой свыше 40% от номинальной стоимости.