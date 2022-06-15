Критика роста цен в США вынудила Байдена перейти на крик

Президент США Джо Байден накричал на участников съезда Американской федерации труда в Филадельфии за возмущение по поводу роста цен. Видео его выступления опубликовал телеканал «Звезда».

Президент США поднял тему роста цен на продовольствие. Он привел выдержку из налогового плана, на что зрители отреагировали возмущенными выкриками и свистом. Это разозлило его. Джо Байден стал оправдываться и приводить в качестве примера правление Дональда Трампа, при котором дефицит бюджета резко возрос. В конце концов он повысил тон и стал активно жестикулировать.

«По моему плану, мы сократим дефицит на 350 миллиардов долларов, сделав все это… Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» — выкрикнул Джо Байден.

Президент ранее отказался брать на себя ответственность за инфляцию в США. Он назвал подорожание бензина издержками поддержки Украины и попытался переложить вину за рост цен на власти России. Американцы раскритиковали его за участие в юмористическом шоу и шутки об экономике в такой сложный период.