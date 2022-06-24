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    24 июня 2022, 09:54

    «Ты садишься на свое место». Байден случайно показал шпаргалку по поиску стула

    Байден случайно показал шпаргалку со своими действиями на встрече по ветроэнергетике

    Ольга Назаркина

    Президент США Джо Байден, который уже неоднократно попадал в неловкие ситуации во время публичных выступлений, случайно показал шпаргалку. На небольшом листе бумаги был записан порядок действий политика во время очередного мероприятия.

    В инструкции было шесть пунктов. Текст выглядел следующим образом: «Ты входишь в комнату Рузвельта, говоришь: „Привет“, ты садишься на свое место, ты спрашиваешь Лиз Шулер, ты благодаришь участников, ты выходишь из комнаты».

    По данным New York Post, шпаргалку Байден случайно показал всем присутствующим на встрече с представителями ветроэнергетики.

    В марте прошлого года на своей первой пресс-конференции президент США открыто воспользовался шпаргалками, чем удивил журналистов и зрителей. С собой у Байдена были карточки с надписью «Инфраструктура», на другой шпаргалке были видны данные статистики и ключевые тезисы его речи.