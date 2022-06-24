«Ты садишься на свое место». Байден случайно показал шпаргалку по поиску стула

Президент США Джо Байден, который уже неоднократно попадал в неловкие ситуации во время публичных выступлений, случайно показал шпаргалку. На небольшом листе бумаги был записан порядок действий политика во время очередного мероприятия.

В инструкции было шесть пунктов. Текст выглядел следующим образом: «Ты входишь в комнату Рузвельта, говоришь: „Привет“, ты садишься на свое место, ты спрашиваешь Лиз Шулер, ты благодаришь участников, ты выходишь из комнаты».

По данным New York Post, шпаргалку Байден случайно показал всем присутствующим на встрече с представителями ветроэнергетики.

В марте прошлого года на своей первой пресс-конференции президент США открыто воспользовался шпаргалками, чем удивил журналистов и зрителей. С собой у Байдена были карточки с надписью «Инфраструктура», на другой шпаргалке были видны данные статистики и ключевые тезисы его речи.