Пользователи Сети раскритиковали Байдена за оговорку во время речи о помощи американским семьям

Президент США Джозеф Байден в очередной раз оговорился во время речи, сказав, что обещает направить американским семьям «3,7 бутылки детских смесей». Об этом написала «Политика сегодня».

Речь шла о доставке груза компанией United Airlines, которая согласилась предоставить грузовое пространство для оказания помощи в условиях кризиса.

Некоторые пользователи запрещенной в России соцсети Twitter высмеяли оговорку американского лидера. Вот что они написали: «Он пьян, что ли?», «3,7 бутылки… Мне бы хватило своего чемодана, чтобы их уместить».