Сбежать от «хромой утки». Байден заявил о втором сроке, чтобы не прослыть слабаком

Президент США Джо Байден намерен идти на выборы в 2024 году. Однако многих американцев смущает возраст их лидера и постоянные несуразные происшествия, которые с ним происходят. Возможно, заявления о втором сроке призваны внушить уверенность избирателям. При этом политологи отмечают, что сегодня на политической арене у Байдена нет соперника.

Байден хочет на второй срок

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 июня подтвердила намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок в 2024 году. В этом ему не помешают ни возраст, ни выносливость, уверенно заявила Жан-Пьер и подчеркнула, что подобным вопросам вообще не нужно уделять внимания, рассказал CNN.

«О, черт возьми, он президент Соединенных Штатов. Вы знаете, даже я не могу угнаться за ним. Мы только что вернулись из Нью-Мексико, мы только что вернулись из Калифорнии… Просто посмотрите на работу, которую он делает, и посмотрите, что он делает, как он работает для американской публики», — сказала Жан-Пьер.

Отвечая на критику роста цен на энергоносители и продукты питания, пресс-секретарь Белого дома традиционно обвинила во всем президента России Владимира Путина. Также Жан-Пьер отвергла обвинения в том, что усилия администрации по стимулированию экономики способствовали инфляции, и заявила, что уровень безработицы в стране низкий, так как было создано более восьми миллионов рабочих мест.

Падения и другие ляпы Байдена

Однако, несмотря на уверенные заявления Белого дома, Джо Байден уже не раз демонстрировал миру некоторые возрастные изменения. На публике он несколько раз оступался и однажды даже упал, поднимаясь в самолет. Администрация президента США поясняла, что всякий раз виной происшествиям был сильный ветер.

Видимо, по той же причине президент США не смог выговорить аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander, заменил фамилию экс-прокурора Стива Деттельбаха на Деттельвуда, а ATF (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) переименовал в AFT (Американская федерация учителей). Досталось и украинцам — их Байден назвал иранцами, а город Мариуполь стал Метрополем.

Президент США также был неоднократно замечен в попытках поздороваться с пустотой, испугался Пасхального кролика и перепутал Россию и Украину. Недавно Байден заявил, что у Западного полушария «больше демократий, чем в каком-либо другом полушарии». Неудивительно, что рейтинг американского лидера стремительно падает — его перестали поддерживать даже демократы, которые когда-то выдвинули его в президенты.

На выборах в США будут новые лица

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» пояснил, что для любого политика понятно желание играть «вдолгую». Байден, победив на президентских выборах, явно имел в виду, что будет работать полные восемь лет. Хотя все время делается акцент на его возрасте, но вряд ли это может остановить нынешнего президента.

«Он из Демократической партии. У них нет явного лидера, кто бы мог претендовать на этот пост, поэтому Байден, как действующий президент, видимо, рассчитывает на какие-то преимущества. В американской истории достаточно интересных примеров. Вот Рузвельт — казалось бы, паралитик, и все. Но он же — один из самых успешных президентов Соединенных Штатов, умер, занимая в четвертый раз этот пост», — напомнил Светов.

Байден явно предпочитает ориентироваться на такой вдохновляющий пример, а не фокусироваться на своих недостатках, отметил политолог. Кроме того, в американской политике есть такое понятие — «хромая утка». Так называют человека, который скоро оставит свой высокий пост. С «хромой уткой» довольно быстро перестают считаться. Поэтому Байден, хорохорясь и заявляя, что пойдет на второй срок, показывает: «Считайтесь со мной, я буду занимать эту должность еще долгие годы».

Однако сейчас рассуждать о будущей предвыборной кампании в США нет смысла, отметил Светов. Сначала нужно дождаться промежуточных выборов в конгресс осенью — они покажут, кто на что и как будет претендовать. Весьма вероятно, что к этому времени нового лидера смогут предъявить республиканцы.

«В партии немало противников Трампа, многие из них — люди молодые, достаточно энергичные и амбициозные. Зачем им президент, которому будет уже за 80 лет? Поэтому я все-таки полагаю, что на выборах в 2024 году мы увидим новые лица американской политики. А вот кто конкретно — будут искать и думать», — сказал политолог.

У Байдена нет соперника

При этом не исключено, что заявления Байдена преследуют иную цель, рассказал «360» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Возможно, рассказы главы Белого дома о втором президентском сроке призваны подбодрить демократов, успокоить их и дать понять, что все под контролем.

«Я не думаю, что сейчас Байден может с уверенностью сказать, что он пойдет на второй срок, потому что и рейтинг низкий, и здоровье, в общем, не очень. Главное — нет понимания того, что демократы хотят сделать. Та программа, которую они реализуют, — это программа ситуации, когда им никто не оказывает сопротивления. Но вот сейчас она уже не очень подходит, и Байден для этого не подходит», — сказал Брутер.

При этом он отметил, что сейчас не может быть другого кандидата. Поэтому заявления Байдена о втором сроке лучше, чем его отказ от борьбы, потому что возможно любое развитие ситуации. Пока среди высоких должностных лиц соперника на выборах у нынешнего американского президента пока нет. В числе возможных претендентов называлась 49-й вице-президент США Камала Харрис, но она не слишком подходит для этой роли.