Санкции привели к рекордной инфляции на Западе. Это может стоить Байдену президентства

В США и Европе цены на бензин бьют рекорды. Из-за этого растет стоимость и всех продуктов, которые сначала нужно произвести, а потом доставить потребителю. При этом скоро рост цен может ударить по Западу с новой силой — США и Китай начнут скупать энергоресурсы, которых не осталось на внутреннем рынке. Такая нестабильность может привести не только к гражданским волнениям, но даже к смене власти.

Цены на бензин в Европе и США растут

Стоимость литра бензина в Великобритании превысила 180 пенсов, или 2,2 доллара — около 128 рублей. Всего за день она увеличилась на два пенса, или 0,02 доллара, и побила рекорд суточного прироста, установленный 17 лет назад, написало издание Bloomberg со ссылкой на Британскую ассоциацию автомобилистов (RAC).

«Сегодня по-настоящему черный день для водителей, которые заправляют машины бензином. Топливо сейчас преодолевает совершенно удручающий порог в 100 фунтов стерлингов за бак», — сказал представитель RAC Саймон Уильямс.

Стоимость бензина в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций против России и попыток отказаться от российских энергоносителей. Возможное сокращение экспорта подстегнуло и без того высокие цены. А Великобритания вдобавок облагает большим налогом потребление дорожного топлива, чем многие другие страны, включая США.

В RAC предупредили, что если суточные темпы роста цен на бензин в Королевстве сохранятся, то полная заправка 55-литрового бака обойдется более чем в 100 фунтов (125 долларов, или 7,3 тысячи рублей).

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В Великобритании, как и во всем мире, растет стоимость жизни. Цены на топливо способствуют этому, потому что они влияют почти на все сферы экономики — от производства товаров до их перевозок.

Почему на Западе растут цены на нефть

В Европе и США цены на нефть на мировых рынках более тесно связаны со стоимостью топлива на внутреннем рынке, особенно это видно на примере Штатов. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Как только меняется цена на нефть на мировом рынке, у них топливо меняется — в сторону повышения или понижения. В Европе в принципе тоже самое. Подорожание происходит из-за того, что в мире есть дефицит нефти и нефтеперерабатывающих предприятий. США, например, говорят, что не на чем производить топливо», — отметил Юшков.

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Из-за дороговизны энергии растет инфляция: стоимость топлива закладывается в цену любой продукции. Тем временем США — автомобильная страна, что еще сильнее ускоряет процесс.

Во многих странах цена на топливо может влиять даже на размеры налогов. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«В Европе цены выше, чем в США, можете посмотреть на самую недешевую в плане моторного топлива страну ЕС — Польшу. И вы с удивлением обнаружите, что там цены выше, чем в США», — объяснил он.

Здесь должны возникнуть вопросы к властям стран Евросоюза, уверен Фролов.

Цены на бензин будут расти

Долгое время стоимость топлива за рубежом будет как минимум оставаться на очень высоком уровне, уверен Игорь Юшков. Во-первых, есть рост инфляции, доллар обесценивается. Но самое главное — Китай всю весну был на жесткой изоляции, крупные города были заблокированы. А сейчас люди начинают больше перемещаться, и им нужно больше топлива.

Дефицит усугубится, потому что китайцы будут оттягивать много нефти на себя. США распродали почти все из стратегических хранилищ и вынуждены вернуться к закупкам. Также у всех начинается летний автомобильный сезон Игорь Юшков.

Из-за этого инфляция в США будет только усиливаться: в США она уже рекордная за последние 40 лет, а в Европе — за всю историю существования евро как валюты, подчеркнул Юшков.

«Это значит, что сбережения людей по сути сгорают. И они начинают меньше покупать — становится меньше производств. Дальше все идет по цепочке и мир близится к глобальной рецессии», — сказал Юшков.

Эксперт также добавил, что такой кризис отразится на властях западных стран. Джо Байден и демократы, по его мнению, теперь непременно проиграют выборы в Законодательное собрание.

Вполне вероятно, что через два года мы не только увидим поражение демократов на президентских выборах, но президентом опять может стать даже Трамп Игорь Юшков.

По словам Юшкова, почти каждая заправка в США заклеена листовками против Байдена. Американцы крайне недовольны нынешней политикой властей.