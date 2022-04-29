Схема посадки. Как на подмосковном участке уместить овощи с цветами и собрать хороший урожай

Плодородный и красивый огород можно организовать даже на небольшом дачном участке в Подмосковье. Главное — знать, как разместить растения и какое соседство подойдет для разных культур. К началу дачного сезона «360» собрал такую схему посадки, чтобы можно было и облагородить территорию, и собрать хороший урожай.

Майские праздники — традиционное время полноценного открытия дачного сезона, а также начала работы на собственных огородах. Даже на небольшом участке можно вырастить хороший урожай, который будет радовать все лето и осень, а некоторые культуры станут подспорьем и после завершения сезона.

Начать — с картошки

Лучшее начало огорода — картошка, уверен главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. По его словам, это самая простая культура для начинающих. Причем при первой посадке она обязательно даст хороший урожай.

«Есть объяснение: новичок, как правило, сажает там, где не сажалась раньше картошка. Плюс новичок, как правило, покупает семенной картофель хороших сортов. Картошка меньше, чем за два месяца, даст хороший урожай, который можно будет поставить на стол», — сказал он.

К тому же картошка — хороший «пионер» для освоения почвы, так как ее не надо будет полоть — только окучивать. А на следующий год на место картофельной грядки можно посадить что-то другое, и сорняков будет меньше.

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Картошку, по словам Туманова, легко сажать — клубни выкладывают в ямки в среднем на глубину в пять сантиметров, между картофелинами советуют оставлять около 30 сантиметров, а между рядами — около 70. Время посадки тоже строго не ограничено, но традиционно посадкой картошки занимаются с конца апреля и до середины мая.

«Но дачник обычно привязывает посадку картошки к тому, когда у него есть время — приехал на дачу, вот и лучший срок», — заключил Туманов.

Тепличные овощи

Садоводы также советуют оборудовать на участке теплицу, так как лето в московском регионе бывает коротким, а некоторые овощи не переносят заморозки. Чтобы не потерять урожай, Андрей Туманов посоветовал сделать две теплицы. Одну для томатов, а другую для огурцов.

«Идеально иметь не одну большую теплицу, а две поменьше. В одной выращиваются огурцы, в другой помидоры — а на следующий год менять их местами. Будет такой плодосмен, который поможет избежать болезней», — объяснил он.

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В качестве хорошего для выращивания сорта Туманов посоветовал томаты Любовь Ирана — они дадут большой урожай. Но подойдут и любые другие детерминантные сорта — они миниатюрны, не требовательны в уходе и хорошо плодоносят.

Руководитель проекта Чудогрядка.рф, садовод Алексей Володихин добавил, что баклажаны и болгарские перцы тоже лучше выращивать в теплице, так как они не любят холода.

«И я всегда предусматриваю какие-то дополнительные укрытия, например, пятилитровые бутылки с отрезанным дном. Если вдруг холодает, просто вечером ставите эти бутылки сверху на растения, и получается оно таким двойным укрытием», — сказал Андрей Туманов.

Грядка-клумба

Классические дачные шесть соток славны своим разнообразием, считает Андрей Туманов. Он посоветовал сажать сразу несколько сортов салатов и пряных трав, а также садовой земляники. А некоторые растения можно сажать в одном или двух экземплярах, например, капусту.

«Не обязательно сажать целую грядку. Можно посадить куст кольраби, куст большой спаржи или артишока, топинамбур — зачем больше, когда куста хватит за глаза?» — сказал он.

Также на одной грядке Андрей Туманов посоветовал сажать разные культуры.

«Например, строчка базилика, две строчки кориандра, две строчки зеленого берлинского салата, строчка красного салата — и так далее», — сказал он.

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Алексей Володихин согласился с тем, что на небольших участках хорошо прибегать к совместной посадке культур, например, одновременно сажать и овощи, и цветы — это позволит и получить хороший урожай, и сделать участок красивым. На огород, по его словам, хорошо подсевать однолетние цветы, например, астры или космеи — они хорошо уживутся с овощами и зеленью.

«Важно правильно группировать растения, потому что некоторые культуры является протагонистами — друг друга в соседстве не переносят. А некоторые, наоборот, помогают. Например, если посадить ряд моркови и ряд лука, то они не будут болеть, потому что морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную муху», — рассказал он.

А на месте цветов, которые рано отцветают — например, на месте тюльпанов, — можно посадить кабачки. По словам Володихина, современные сорта тоже украсят участок.

«Самые красивые клумбы, грядки я видел в Роттердаме в королевском саду, где было перемешано все: цветы, овощные растения, настурции, капуста, флоксы, горох — все вместе. Это и интересно, и красиво. Не надо как-то зацикливаться на правилах», — подчеркнул Андрей Туманов.

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С пользой для дела и внешнего вида также можно посадить и тыкву. Этому растению нужно много места, а под его раскидистыми листьями не выживают другие овощи, но Алексей Володихин подсказал удачный выход из ситуации.

«У многих на дачах некрасивые заборы. Туда можно посадить тыкву — она очень быстро увивает забор — и площадь сэкономили, и урожай получили», — заключил он.