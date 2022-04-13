Дачникам рассказали, как избавиться от сорняков в огороде с помощью водки

Водка поможет дачникам избавить свое подсобное хозяйство от нашествия сорняков. Об этом рассказал Telegram-канал kp.ru «Сад и огород».

Способ придумали еще в 30-х годы прошлого века в США. Необходимо развести 150 грамм водки на 10 литров воды и орошить почву в огороде примерно за месяц до посева новых растений.

Не стоит паниковать, если одновременно с прорастанием семян массово пойдет сорняки. Эти растения легко и быстро убрать мотыгой, после чего о них можно забыть практически на все лето, так как спирт простимулирует их прорастание.

Позже появятся новые сорняки, но уже в меньшем количестве и справиться с ними будет гораздо проще.

Также этот способ поможет избавиться от одного из самых злостных сорняков — одуванчиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что дачники региона получат надежное электроснабжение своих участков к 2024 году.