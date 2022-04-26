Дачникам рассказали, как защитить огород от клещей

Эксперты заявили, что с наступлением весны в саду и в огороде появляется большой количество клещей. Насекомые прячутся в высоких кустарниках и траве. О том, какие существуют эффективные способы борьбы с ними, написал «ФедералПресс».

Первое, что рекомендуется сделать дачникам, это покосить газон. Так участок приобретет ухоженный вид, а во-вторых, все клещи, которые прятались в высокой траве, уйдут в другое место. Помимо газона, эксперты советуют обустроить садовые дорожки.

Тем дачникам, дома которых стоят недалеко от леса, эксперты советуют возвести «границы». Сделать их можно с помощью щебня, опилок или песка — насыпать между домом и лесными насаждениями.

Также рекомендуется на участке высадить пижму, полынь, пиретруму, лаванду, базилик, розмарин и мяту. Запах всех этих растений клещи не переносят и боятся. Кроме того, эти насекомые очень боятся чеснока. Благодаря раствору с добавлением чеснока все клещи в скором времени покинут участок.