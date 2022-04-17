Апрельские работы по лунному посевному календарю. Советы для сада и огорода

В воскресенье, 17 апреля, согласно лунному посевному календарю, садоводам и огородникам можно заняться обработкой растений от болезней и вредителей. Луна сегодня убывает, поэтому сажать, пересаживать и пикировать будет нежелательно.

В понедельник, 18 апреля, можно заняться омолаживающей обрезкой сада, подкормить рассаду и комнатные растения. От черенкования стоит отказаться, написала kp.ru.

Во вторник будет подходящее время для обработки сада и комнатных растений от болезней и вредителей. Для этой цели подойдет бордоская смесь. В среду, 19 апреля, эти работы можно продолжить, а также обрезать деревья и кустарники, внести удобрения в саду и на огороде.

Четверг, 20 апреля, тоже подойдет для борьбы с вредителями и обработки растений от болезней. Также можно заняться посадкой плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

В пятницу, 22 апреля, можно посеять все виды капусты, пряные травы, посадить лук-порей и пересадить комнатные растения. С субботы, 23 апреля, будут возможны только поливы и подкормки.

Самым неблагоприятным днем месяца будет 24 апреля. С растениями лучше не проводить никаких работ. В понедельник, 25 апреля, можно вернутся к посевам и посадки, в частности, луковичных культур и корнеплодов. Поливать и обрезать растения в этот день нельзя. На следующих день прогноз будет аналогичный.

В среду, 27 апреля, можно заняться обрезкой деревьев и кустарников, после 19:00 допустимо внесение удобрений. В четверг, 28 апреля, рекомендуется перекапывать и рыхлить грядки, вносить удобрения и мульчировать посадки. В пятницу, 29 апреля, эти работы можно продолжить. Еще один неблагоприятный день для работы с растениями — 30 апреля. В этот день лучше заняться планированием будущих посадок и разметке сада и огорода.