Дачный сезон на старте. Как сделать загородный дом максимально уютным

По прогнозу синоптиков весна вернется в Московскую область уже со дня на день. С середины апреля начнется потепление и можно будет начинать готовиться к дачному сезону.

Кто-то ездит на дачу, чтобы заниматься огородом, выращивать овощи и фрукты. Кто-то — просто отдохнуть и хорошо провести время на природе. Так или иначе, но дачный дом должен быть уютным. Многим нравится устанавливать у себя на участке качели или гамаки. Дизайнеры советуют обратить внимание на мебель из искусственного ротанга. Но есть и другие варианты.

Эксперт по дачным товарам Мина Оруджева отметила подвесные кресла. Они очень удобные в использовании, их можно передвигать по участку, можно ставить в любое место, которое понравится.

«Также они очень удобные в уходе: протираете их тряпочкой или щеточкой — и, в принципе, все, можете дальше ими пользоваться», — поделилась она.

Если площадь участка позволяет, на даче можно установить каркасный бассейн. Он может прослужить почти 10 лет. И, конечно, стоит уделить внимание декору.

«Очень важно в это время соблюдать выдержанную стилистику. Потому что, приходя в магазин, безусловно, глаза разбегаются — хочется все, все очень красиво, интересно. Рекомендую придерживаться какой-то заданной стилистики, выбрать что-то одно в направлении, и уже в этом стиле покупать различный декор, садовую мебель», — сказала дизайнер Алла Зорина.

Оруджева отметила, что зону отдыха на даче можно разнообразить садовой мебелью разной категории. Самая практичная и удобная, по ее словам, мебель из искусственной плетенки. Она делается вручную.

«Это могут быть диван с двумя креслами и столик, это может быть чайная зона: маленький столик, два кресла. Это может быть даже подвесное кресло, которое сейчас очень в моде любого вида: двойное — не двойное, круглое — полукруглое. Из любой плетенки: классическая, античная», — пояснила она.

Отдельный момент — еда на даче. Безусловно у многих первая ассоциация с дачным сезоном — это приготовление шашлыка. Почти у каждого дачника имеется свой мангал. Правда, со временем его позиции вытесняют более практичные барбекю-грили. Готовить на них проще простого, а мясо получается идеальным.

Модельный ряд у грилей очень широкий. Тем, кому не нравится дым и посторонние запахи наверняка подойдет электрический гриль. Фанатам шашлыка или копченой рыбы — угольный. Размеры, как и модели, тоже разные: от 110 сантиметров до двух метров.

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