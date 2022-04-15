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    15 апреля 2022, 15:47

    Россиянам дали советы по подготовке грядок к посадке клубники

    Российским дачникам рассказали о подготовке грядок к посадке клубники в апреле

    Анатолий Минкин

    Дачный сезон пока не начался, но подготовится к будущим посадкам стоит заранее. Особенно это касается кустов клубники, чтобы получить хороший урожай грядки лучше подготовить в апреле. Советы, как сделать так, чтобы урожай ягод стал обильным дал Telegram-канал kp.ru «Сад и огород».

    Россиянам дали советы по подготовке грядок к посадке клубники

    В первую садоводам нужно обрезать сухие листья с кустов. За зиму они слежались и образовали плотный слой, который помешает удобрениям. Вместе с листьями стоит обрезать старые усы, которые загущают грядку.

    Старое покрытие земли — мульчу нужно убрать и насыпать свежее. В ее состав могут входить сено, солома, кора и опилки. Также придется немного покопаться в земле и разрыхлить междурядья. Это вернет почве рыхлую структуру, а корни кустов смогут быстрее получать необходимую влагу.