Россиянам дали советы по подготовке грядок к посадке клубники

Дачный сезон пока не начался, но подготовится к будущим посадкам стоит заранее. Особенно это касается кустов клубники, чтобы получить хороший урожай грядки лучше подготовить в апреле. Советы, как сделать так, чтобы урожай ягод стал обильным дал Telegram-канал kp.ru «Сад и огород».

В первую садоводам нужно обрезать сухие листья с кустов. За зиму они слежались и образовали плотный слой, который помешает удобрениям. Вместе с листьями стоит обрезать старые усы, которые загущают грядку.

Старое покрытие земли — мульчу нужно убрать и насыпать свежее. В ее состав могут входить сено, солома, кора и опилки. Также придется немного покопаться в земле и разрыхлить междурядья. Это вернет почве рыхлую структуру, а корни кустов смогут быстрее получать необходимую влагу.