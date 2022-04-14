Дачникам рассказали, как вырастить из одного клубня 10 кустов картофеля

У одного клубня картофеля может быть до десяти глазков. Каждый из них можно вырастить отдельно. Хотя клубни, выращенные из глазков, будут уступать по размере тем, что были выращены из целых клубней, урожайность по итогу будет существенно выше.

Советы о посадке картофеля из глазков опубликовали в Telegram-канале профессионального агронома Алексея Володихина.

Начать нужно с проращивания клубней. Для этого, что в середине апреля их нужно достать из холодильника или погреба и оставить в теплом и светлом помещении. Примерно через две недели ростки достигнут длины от 0,5 до 1 сантиметра.

Тогда их нужно вырезать ножом с частью мякоти. Примерно так же, как вырезаются червоточинки проволочника, но мякоти надо захватить побольше, пояснил эксперт.

Затем глазки высаживают в стаканчик объемом 200 миллилитров на глубину 5 сантиметров. Примерно через месяц будет готова рассада, которую в конце мая можно высадить в огород.

Специалисты советуют сажать картошку в прогретую почву (температура +8...+10 градусов) на глубину 10 сантиметров. Главный природный индикатор готовности к посадке — березовые листочки, которые в это время становятся размером с рублевую монету.