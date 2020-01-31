Сестры Хачатурян получат свободу? Разбираем, как убийство становится самообороной

Дело сестер Хачатурян может в корне измениться. Прокуратура хочет, чтобы их судили не за убийство, а за самооборону. С этим не согласен Следственный комитет. Если прокуроры добьются своего, девушки могут и вовсе не попасть в тюрьму. Разбираемся, как это возможно и что может помешать сестрам Хачатурян оказаться на свободе.

Убийство или самооборона

Сестры Хачатурян — Крестина, Ангелина и Мария — в июле 2018 года убили своего отца Михаила Хачатуряна. Они сказали следователям, что сделали это, потому что отец на протяжении многих лет издевался над ними и домогался. Правоохранители учли эти обстоятельства, но предъявили сестрам обвинение в убийстве по предварительному сговору, отказавшись изменить дело на самооборону.

В четверг, 30 января, Генеральная прокуратура все-таки обязала Следственный комитет переквалифицировать дело сестер. Но СК решил обжаловать это.

Почему следователи и прокуроры расходятся в оценке дела? Прокуроры считают, что СК не учитывал издевательств над сестрами со стороны отца. Следователи уже направили дело в суд, но бывший генпрокурор Юрий Чайка его не утвердил. Он считал, что нужно уточнить мотив преступления. Убийству предшествовал конфликт из-за денег, которые сестры потратили с карты отца.

Как сейчас ограничивают сестер

Дело сестер Хачатурян расследуют с лета 2018 года. За это время за решеткой они провели чуть больше двух месяцев. Сначала — когда речь шла об убийстве по предварительному сговору — провели двое суток в изоляторе временного содержания, потом два месяца отсидели в СИЗО, куда их отправил Останкинский суд.

Когда дело забрали в Главное следственное управление России, случилось удивительное для российской правоохранительной системы — сестер Хачатурян отправили по домам под новую для страны меру пресечения: ограничение определенных действий. Это наказание более мягкое, чем домашний арест, но жестче, чем подписка о невыезде.

Крестина Хачатурян в зале суда. Источник фото: РИА «Новости»/Виталий Белоусов

28 декабря с девушек сняли электронные браслеты и отменили ограничение свободы. Остались некоторые запреты: им нельзя выходить в интернет, общаться друг с другом, свидетелями уголовного дела и прессой. Сестры не могут выходить из дома с 21:00 до 07:00 без разрешения следователя.

Защитник самой младшей сестры Марии Ярослав Пакулин сообщил, что адвокаты подали ходатайство в прокуратуру о том, чтобы разрешить девушкам общаться между собой и встречаться.

Сестер Хачатурян могут отпустить?

Статья об убийстве группой лиц по предварительному сговору — это сама жесткая квалификация преступления в России. Сестрам Хачатурян грозит по ней от восьми до 20 лет колонии. Необходимая самооборона по 37-й статье Уголовного кодекса преступлением не является. Эта статья позволяет причинить нападающему любой вред, вплоть до убийства.

Ярослав Пакулин разъяснил, что может произойти с девушками в будущем: их отпустят.

«Замгенпрокурора ясно выразился, что в действиях девушек нет состава преступления. Поэтому речи не может быть о переквалификации на другую статью — в случае с девушками их вообще прекратят преследовать, так как их действия укладываются в необходимую самооборону. Действия, указанные в статье 37 УК РФ, не являются уголовно наказуемыми», — сказал адвокат.

Крестина и Ангелина Хачатурян. Источник фото: РИА «Новости»/Евгения Новоженина

Защитник девушек Алексей Паршин добавил, что после отказа Генпрокуратуры передавать в суд дело сестер Хачатурян их повторно допросили и назначили новые психолого-психиатрические экспертизы. Паршин предположил, что уголовное преследование девушек прекратится через месяц-два.

Получается, что для сестер все развивается даже лучше, чем они ожидали. Ведь в ноябре 2019 года адвокат Крестины подал прошение о прекращении уголовного дела из-за того, что обвиняемые действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязаний и сексуального насилия. Адвокат также попросил провести суд присяжных в случае, если первую просьбу отклонят. Тогда «360» подробно рассказывал, как суд присяжных работает в России и что он может изменить в деле сестер.

Суд с участием присяжных уже состоялся для экс-директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, который обвинялся в убийстве охранника. И бизнесмена оправдали.

Борьба внутри семьи

Родственники Михаила Хачатуряна категорически не согласны с тем, что его дочери защищались. Его сестры и племянник уверены: девушки спланировали убийство. Двоюродный брат девушек Арсен Хачатурян утверждал, что сестры придумали историю с избиением и домогательствами, чтобы «очернить» отца и оправдать себя. В общем, родственник выступал за то, чтобы девушек наказали по всей строгости закона.

Они выбрали позицию очернять человека, которого жестоко убили Арсен Хачатурян.

Сначала родственники Михаила отмечали, что девушки убили отца из корыстных побуждений. Однако в мае 2019 года сестры отказались от наследства. Другая версия — сестры потратили крупную сумму денег с карты отца, пока он лежал в больнице. Михаил Хачатурян действительно с 2 по 25 июля находился на стационарном лечении, его убили после возвращения домой.

Сестры Михаила Хачатуряна Наира и Марина отказались верить и в то, что у девочек какие-то психические расстройства (в 2018-м младшую из сестер признали невменяемой, а двух других адвокаты оправдывали тем, что они не хотели убивать отца намеренно).

Семья Хачатурян утверждает, что перед убийством девушки украли у отца ключи от машины и деньги. А еще они якобы пробовали наркотики и ходили на вечеринки.