Украли телефон и деньги. Семья Михаила Хачатуряна рассказала о подготовке сестер к убийству

Адвокат родственников Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили напомнил, что девочки сами рассказывали, что еще в полдень взяли ключи от машины и нож, после этого их отец несколько раз засыпал, не представляя для них никакой угрозы, и только после 19:00 они решили его убить.

«В день убийства они не взяли, а украли ключи от автомобиля. Когда пошли к нему, взяли не только нож, но и деньги, у Миши была заначка. Сколько, не знаем, но знаем, что деньги там были в купюрах. И еще они прихватили документы от квартиры на Вострякова, где сейчас живет Мария с матерью», — отметила Наира Хачатурян.

Она тоже обратила внимание на то, что девочки не сразу напали на отца, а ждали до вечера, хотя все это время Михаил Хачатурян спал.

«После того, как они совершили убийство, они были вменяемы, помылись, взяли телефон отца и стерли оттуда все, что нужно и не нужно. И все, что мы предоставляем, есть в материалах дела, это все SMS, которые смогло следствие восстановить. Представляете, сколько всего они могли удалить и сейчас не были бы на свободе?» — добавила Хачатурян.

Тело Михаила Хачатуряна нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе 27 июля 2018 года. В убийстве мужчины обвиняют его дочерей Крестину, Ангелину и Марию. Девушки признались в расправе, но заявили, что на протяжении многих лет отец жестоко с ними обращался.

30 января адвокат девушек объявил, что Генпрокуратура обязала Следственный комитет изменить обвинение против сестер на необходимую оборону.