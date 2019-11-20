Решением людей. Как в России работает суд присяжных, о котором просят сестры Хачатурян

Защита сестер Хачатурян подала ходатайство о прекращении уголовного дела. На случай отказа адвокаты также просят, чтобы дело рассматривал суд присяжных с обязательными предварительными слушаниями. Что суд присяжных может изменить для сестер и как он работает в России, рассказывает «360».

Дело сестер Хачатурян, убивших своего отца в июле 2018 года, раскололо общество на две части. Одни защищают девушек, указывая на то, что отец годами издевался над ними, бил и даже насиловал, а убийство стало результатом самообороны. Другие обвиняют и считают, что весь общественный резонанс и информация о домашнем насилии — лишь попытка очернить имя убитого и избежать наказания.

Тем не менее защита успешно борется за сестер. Младшую из них — Марию — признали невменяемой на момент совершения преступления, ее дело рассматривается отдельно. Адвокаты двух старших сестер — Ангелины и Крестины — требуют прекратить дело, в противном случае рассматривать его в суде присяжных.

Подобный формат судебного заседания выбран не случайно — здесь человеческий фактор преобладает над буквой закона. Поэтому к суду присяжных и прибегают именно в резонансных и спорных случаях. Адвокат старшей из сестер Крестины Хачатурян Алексей Липцер сообщил «360», что по статистике обычный суд выносит 99% обвинительных приговоров, при этом в суде присяжных 30% приговоров оказываются оправдательными. По его словам, отказать защите не могут, так как статья обвинения («Убийство») подходит под категорию рассматриваемых судом присяжных. Адвокат уточнил, что дело будет рассматривать судом присяжных в Московском городском суде. Сначала назначено предварительное судебное заседание, а после вызовут членов коллегии присяжных.

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили «360», что в судах общей юрисдикции уровня субъекта РФ присяжные могут рассматривать дела по обвинениям в убийстве, похищении или покушении на жизнь человека, в организации или участии в ОПГ, преступлениях, связанных с наркотиками и так далее.

Господа присяжные заседатели

В пресс-службе Мосгорсуда также рассказали, что списки кандидатов в присяжные составляют автоматизированные системы, а отбирают кандидатов раз в четыре года исполнительные органы власти. «То есть присяжные заседатели отбираются из числа граждан, ранее включенных в списки кандидатов в присяжные», — пояснили в пресс-службе суда.

«Дальше будет процедура отбора, где и обвинение, и защита, и подсудимые могут участвовать в процедуре и отбирать тех будущих участников процесса и тех лиц, кто придет… В суде [тем, кому пришла повестка] предлагается участие в процессе — хотите или не хотите. Если желание есть поучаствовать, то сторонам обвинения и защиты предлагается задавать различные вопросы, таким образом отбирать непосредственно людей в коллегию присяжных», — объяснил Липцер.

Присяжные выносят только вердикт о виновности или невиновности, а приговор в соответствии с решением присяжных выносит судья. При этом именно коллегия присяжных оценивает доказательства и их достаточность для вынесения обвинения.

«Оправдательный вердикт [коллегии присяжных] обязателен для суда и влечет вынесение оправдательного приговора. А в случае вынесения обвинительного вердикта профессиональный судья, под председательством которого слушалось дело, выносит приговор, которым определяет наказание. При назначении наказания судья учитывает, заслуживает ли снисхождения подсудимый или нет по решению присяжных; вопросы снисхождения отражаются в вердикте», — пояснили в Мосгорсуде.

Судья может вынести оправдательный приговор вопреки мнению присяжных, если «обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует постановлению оправдательного приговора», а деяние не содержит признаков преступления. Либо когда не установлено преступление или участие в нем подсудимого.