Сестры Хачатурян не хотели жить нормальной жизнью и предпочитали свободу и распутство. Об этом заявила Марина, сестра Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери.

«Наша версия — их распутная жизнь, они хотели свободы. Отец, как они говорили, закрывал им воздух. Отец часто отсутствовал. Они при отсутствии отца, Михаил подозревал, устраивали вписки. Есть подтверждения. У троих все одно — вписки, наркотики, алкоголь, племянницы уже были зависимы», — заявила Марина Хачатурян на пресс-конференции «360».

По ее словам, отец сам убирался дома и мыл посуду.

Они не хотели жить нормальной, цивильной жизнью, как требовал Михаил, не хотели соблюдать чистоту и порядок Марина Хачатурян.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. 27 июля 2018 года его тело нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, где жила вся семья. Девушки признались в расправе над родителем, но заявили, что на протяжении многих лет отец жестоко с ними обращался.

В четверг адвокат одной из девушек объявил, что Генпрокуратура обязала Следственный комитет изменить обвинение против сестер на необходимую оборону, это приведет к прекращению уголовного преследования. Девушек проверят с помощью новых психолого-психиатрических экспертиз.