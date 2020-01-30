Присяжные оправдали Илью Аверьянова за убийство охранника. Ждет ли такое решение сестер Хачатурян?

Присяжные вынесли Илье Аверьянову оправдательный приговор 28 января в Мосгорсуде. Они решили, что бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов непричастен к совершению убийства лица по служебным мотивам и не виноват в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После этого подсудимого освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Адвокат Тимур Матвеев считает, что в решении присяжных нет ничего удивительного. Он отметил, что все они — самые обычные люди, которые выбираются в случайном порядке.

Это мнение граждан, которые не являются профессиональными участниками судебной системы. В данном случае адвокатам Аверьянова удалось доказать и донести до присяжных, что, фактически, та ситуация, в которую он попал — она не так проста. И они приняли решение, что он не виновен в этой истории. Тем не менее, прокуратура в праве обжаловать этот приговор, еще не факт, что он останется в силе Тимур Матвеев адвокат.

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Кроме того, решение, которое вынесли присяжные — не окончательное. Финальный вердикт объявит судья на заседании, которое пройдет 31 января. Но и в этом случае прокуратура может его обжаловать. Матвеев привел в пример ситуацию с «приморскими партизанами», которых обвиняли в убийствах четырех человек.

«Два раза суд присяжных их оправдывал, но в конце концов их приговорили к реальным срокам, поскольку приговор был отменен вышестоящей инстанцией», — пояснил адвокат.

Аверьянова судили за убийство охранника во время конфликта, который произошел на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве 27 декабря 2017 года. В то время бизнесмен уже не был ее собственником. Он вступил в словесный конфликт с действующим руководством, а затем достал карабин и выстрелил. Пуля попала в охранника, который скончался от полученной раны. Во время допроса он рассказал, что хранил оружие для самообороны из-за попытки рейдерского захвата фабрики.

А Хачатурян так оправдают?

Другое громкое дело, похожее на ситуацию с Аверьяновым — дело сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, которое они совершили в июле 2018 года. Они признались в содеянном, однако пояснили, что действовали в целях самообороны. По словам Ангелины, Марии и Крестины, отец постоянно издевался над ними и угрожал. Кроме того, девушки рассказали о неоднократном физическом и сексуальном насилии с его стороны.

Защита сестер настаивает на том, чтобы их судили присяжные. Адвокаты девушек рассчитывают, что они вынесут оправдательный приговор.

Параллель на самом деле сложно провести. В отношении сестер Хачатурян возможно, конечно — если их дело будет рассматривать суд присяжных. Тогда вполне вероятно, что по их делу может быть вынесен такой же приговор. Предполагать можно разные, но по факту нужно, конечно, дождаться окончания судебного следствия и вынесения приговора уже — на основании вердикта присяжных Тимур Матвеев адвокат.

В любом случае, ожидания, что присяжные оправдают сестер могут не оправдаться. В российском обществе сложились диаметрально разные мнения о виновности девушек. Присяжные могут оказаться носителями этих представлений, что обязательно скажется на их вердикте. Как справедливо было отмечено, вышестоящая инстанция может отменить приговор. Скорее всего, дело сестер Хачатурян еще может принести сюрпризы.