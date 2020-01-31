Генпрокуратур обязала изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону
Об этом он рассказал агентству ТАСС. По словам Паршина, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение на том основании, что выводы следствия основываются не на совокупной и всесторонней оценке доказательств. Они также не соответствуют фактическим обстоятельствам происшедшего.
В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательстваАлексей Паршинадвокат
В документе также сказано, что под влиянием действий отца у сестер сформировалась защитная реакция на его посягательства. Выходки Михаила Хачатуряна представляли опасность для их жизни и здоровья, и это позволяло им защищаться любым способом. Поэтому действий сестре надо расценивать как совершенные в пределах необходимой самообороны. Решение Генпрокуратуры повлечет за собой прекращение судебного преследования.
Алексей Паршин назвал фейком появившиеся сообщения об отмене Генпрокуратурой судебно-медицинских экспертиз института Сербского по делу сестер Хачатурян.