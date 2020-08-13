Семейные трудности Валентины Легкоступовой. Кто отправил в кому звезду 80-х

Звезда 80-х Валентина Легкоступова все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии: у нее был отек мозга, после операции певица впала в кому. По официальной версии следствия, она была пьяна, поскользнулась в ванной и сильно ударилась головой. Однако верят в это не все. Ее дети уверены — к случившемуся приложил руку новый муж певицы.

Травма головы

Валентину Легкоступову нашли в собственной квартире без сознания 7 августа: 29-летняя дочь Анетта обнаружила ее с пробитой головой, многочисленными синяками и кровоподтеками по всему телу. Рядом с певицей был ее третий муж, яхтсмен Юрий Фирсов, с которым они поженились около месяца назад.

По словам Анетты, оба были пьяны. При этом все, кто хорошо знал Легкоступову, уверены: она никогда не имела алкогольной зависимости, не пила в принципе и даже на собственной свадьбе ограничилась бокалом шампанского.

Дочь отправила Легкоступову и ее супруга в наркологическую клинику, где звезде стало плохо. Женщину забрала скорая — ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому, которая спровоцировала отек мозга.

Чтобы облегчить состояние певицы, ей сделали операцию, после которой она впала в кому. Сейчас Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она перестала дышать сама. Врачи предупредили родных, что состояние оценивается как среднетяжелое, а прогнозы неутешительные.

Пьяная драка

Одной из первых версий случившегося стало предположение дочери Легкоступовой — якобы Фирсов мог избить ее мать. Анетта заявила, что с третьим супругом певица начала выпивать. Сам он подтвердил — веселье не заканчивалось с февраля, поэтому и не смог сказать определенно, когда и как Валентина получила синяки по всему телу.

Сам Фирсов вину отрицает, да и знакомые не верят, что муж мог поднять руку на Легкоступову. Друзья звезды рассказывали, что после третьей свадьбы она была счастлива как никогда.

Подруга певицы Ольга Сивакова рассказала, что нездорового увлечения алкоголем у Легкоступовой никогда не было — от одного запаха спиртного звезде могло стать дурно. А слухи об алкоголизме, по мнению Сиваковой, распускают завистники. Не верит она и в избиение.

«Это тоже звучит очень нелепо! Она сильная женщина и очень любит Юру. Вы видели их, когда они вместе? Да они просто светятся! И по Юрию разве скажешь, что он может быть агрессором?» — уверена она.

Не верит в алкогольную версию и близкий друг Легкоступовой Вадим Манукян. Он рассказал, что певица тяжело переживала смерть отца и поддерживала пожилую маму, поэтому не могла запить. Отношения с Фирсовым, по мнению друга, сильно поддерживали Легкоступову и дарили ей счастье, поэтому в побои он тоже не верит.

Напряженные отношения

Тем не менее дети Легкоступовой, 29-летняя Анетта и 19-летний Матвей, настроены против нового мужа певицы и уверены, что именно он стал причиной несчастья. Во время допроса в полиции Матвей сообщил, что с Фирсовым мать начала выпивать. О том, что случилось с матерью, Матвей не знает — о произошедшем ему сообщила крестная.

При этом «не для протокола» сын Легкоступовой якобы добавил, что Фирсов вынудил молодого человека переехать из московской квартиры матери в деревню. Это случилось после того, как Матвей начал делать замечания по поводу количества употребляемого алкоголя — тогда, по словам юноши, Фирсов стал вести себя агрессивно и якобы даже угрожал пасынку ножом. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Больше того, близкий друг Легкоступовой и концертный директор Александр рассказал, что у певицы были напряженные отношения с детьми. Матвей якобы накануне угнал машину матери — Легкоступова должна была выступать в Сочи, когда узнала, что ее автомобиль пропал.

«Это он (Матвей — прим. ред.) угнал машину и не сказал ей. Сознался лишь в тот момент, когда Валентина собиралась подключать полицию», — рассказал друг певицы, добавив, что она была очень расстроена и говорила с сыном на повышенных тонах.

Дочь Анетта тоже якобы не была рада мать — она изначально была против свадьбы с Фирсовым из-за личной неприязни. Новый супруг Легкоступовой, по уверениям знакомых, состоятельный человек, и Анетта якобы рассчитывала на то, что он будет «делиться» деньгами и с ней. Однако мать воспротивилась, уверенная, что каждый должен уметь содержать себя самостоятельно.

«Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали: кажется, она просто его ненавидела. Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть. Поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель», — заявил концертный директор.

Следствие придерживается слов Юрия Фирсова — Легкоступова выпила лишнего, подскользнулась в ванной и пробила себе голову. Яхтсмена задержали после того, как он сбежал из наркологической клиники. Свою вину он отрицает, но многие задаются вопросом — даже если падение было случайным, почему новоиспеченный супруг не вызвал скорую или не позвонил детям певицы, чтобы попросить о помощи?