Певица Легкоступова обвенчалась с третьим мужем в крымской деревне

По словам 54-летней артистки, это место, где выросли ее прадед, дедушка и отец. Уточняется, что для ритуала супруги выбрали старинную церковь.

В своем Instаgrаm-аккаунте Легкоступова поделилась с подписчиками фотографиями с мероприятия. Венчалась певица в белой блузке и длинной юбке. Юрий также был одет во все белое, повязав вместо галстука оранжевый платок, пишет сайт «Утро.ру».

Поклонники порадовались за пару, оставив множество поздравлений в комментариях к посту: «Какие вы красивые и счастливые», «Валентина, я вас поздравляю!», «Милые, будьте счастливы».

Артистка активно ведет свою страницу и делится с поклонниками последними событиями. Недавно она анонсировала новый выпуск программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» со своим участием.