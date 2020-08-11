Исполнительницу хита «Ягода-малина» нашли с проломленной головой. Не ей одной алкоголь сгубил жизнь

Советскую и российскую певицу Валентину Легкоступову нашли в своей московской квартире с пробитой головой. Кроме того, на ее теле были множественные синяки. После госпитализации она впала в кому. СМИ подозревают, что ее избил муж. Что известно о странной ситуации с исполнительницей хита «Ягода-малина» — в материале «360».

Что произошло

Сейчас Легкоступова находится в наркологической клинике. Врачи выяснили, что у артистки была закрытая черепно-мозговая травма. После проведения трепанации, певица впала в кому. Ее менеджер Максим Екимов рассказал, что состояние артистки оценивается как тяжелое.

Известно, что певицу в таком состоянии обнаружила дочь. Она решили навестить мать после того, как та несколько дней не выходила на связь. Приехав в квартиру Легкоступовой, девушка обнаружила артистку и ее мужа в бессознательном состоянии. На теле певицы были следы множественных побоев.

В рукоприкладстве заподозрили мужа Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова, с которым они месяц назад назад обвенчались. При этом мужчина куда-то пропал и не выходил на связь. Спустя пару часов полиция смогла его разыскать.

В ходе допроса Фирсов заявил, что не избивал свою жену. По его версии, Легкоступова получила все увечья, упав в ванной.

«Выпила лишнего и грохнулась в ванной» — пояснил следователям муж певицы.

Виноват алкоголь?

20-летний сын певицы рассказал, что у его матери с некоторых пор появились сложности с алкоголем. Причем компанию ей составлял ее новый муж.

Моя мама проживает с Фирсовым Юрием Викторовичем, с которым они около месяца назад расписались. После бракосочетания моя мама с Фирсовым стала злоупотреблять спиртными напитками Сын Матвей

Молодой человек отметил, что не знает, что произошло в тот день в квартире, так как он там не живет. Но по его словам, пили они часто.

Матвей добавил, что отношения с новым мужем матери у него не сложились — Фирсов выживал его из дома. Кроме того, по словам сына певицы, яхтмен вел себя очень агрессивно — выбивал дверь и угрожал ножом.

Сам Фирсов также рассказал правоохранителям, что последние две недели они с Легкоступовой много пили. В какой день она упала, он назвать не смог.

В полиции официально подтвердили, что в настоящий момент мужа певицы ни в чем не обвиняют. После объяснений его отпустили. На данном этапе полиция проверит его показания будут проверен. Как только певице станет лучше, ее тоже опросят.

Кого еще сгубил алкоголь?

Михаил Ефремов

Самым ярким примером последних дней стал актер Михаил Ефремов. В начале июня он, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль своего автомобиля. Его машина врезалась в грузовой фургон, в котором находился Сергей Захаров. Он полученных травм мужчина скончался в реанимации. Сейчас в московском суде прошли три слушания по смертельной аварии. На них актер отказался признавать себя виновным.

Андрей Панин

Источник фото: flickr

Харизматичный российский актер Андрей Панин был найден у себя дома мертвым в марте 2013 года. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Панин просто упал и разбил голову. В его крови обнаружили большое количество алкоголя, а соседи артиста заявили, что до трагедии он несколько дней пил.

Евгений Осин

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Бывший вокалист группы «Браво». Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: «Добрый вечер, Москва!», «Плачет девушка в автомате» и «Попутчица». Певец страдал алкогольной зависимостью, с которой боролся до последних лет своей жизни. Артист скончался от остановки сердца в возрасте 54 лет. До этого у него уже были такие диагнозы как цирроз печени и проблемы с поджелудочной железой.