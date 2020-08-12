Представитель Легкоступовой сообщил новые данные о состоянии певицы

Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова остается в больнице после того, как перенесла операцию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Об этом заявил ее представитель.

«Валентина находится в больнице, состояние среднее», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, во время операции медики удалили артистке гематому. Что произошло с Легкоступовой, до сих пор не известно. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее стало известно, что дочь нашла певицу с проломленной головой в собственной квартире. Оттуда ее экстренно госпитализировали. По одной из версий, женщину избил ее супруг Юрий Фирсов. Незадолго до ЧП, они, по утверждениям сына, муж с много пили. Также 20-летний Матвей заявил, что новоявленный родственник выживал его из дома и вел себя агрессивно. Фирсов обвинения в свой адрес отрицает.

Подруга артистки Ольга Сивакова не верит, что Юрий мог избиваться супругу. ПО словам Сиваковой, пара всегда выглядела счастливой.

Валентина Легкоступова прославилась в 1980-х годах. Ее самой известной песней до сих пор остается «Ягода-малина".