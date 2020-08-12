«Да они просто светятся». Подруга Легкоступовой назвала нелепыми слухи о причастности мужа к ее падению
Подруга певицы Ольга Сивакова призналась StarHit, что Легкоступова с детства была приличным человеком и никогда не употребляла алкоголь. А слухи о ее зависимости распространяют завистники или враги, считает Сивакова.
Подруга также не согласна с версией следствия, в которой подозрение падает на мужа певицы.
Это тоже звучит очень нелепо! Она сильная женщина и очень любит Юру. Вы видели их, когда они вместе? Да они просто светятся! И по Юрию разве скажешь, что он может быть агрессором?Ольга Сивакова.
После инцидента Валентину Легкоступову положили в наркологическую клинику с закрытой черепно-мозговой травмой. Певице уже сделали операцию, сейчас она находится в коме.
Именно дочь Легкоступовой обнаружила ее на полу без сознания. В ходе обследований выяснилось, что на теле артистки видны следы побоев. Муж Легкоступовой Юрий Фирсов отрицает обвинения в свой адрес.