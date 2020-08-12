«Да они просто светятся». Подруга Легкоступовой назвала нелепыми слухи о причастности мужа к ее падению

Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой в собственной квартире. По предварительным данным, певицу мог поранить муж. Близкая подруга Легкоступовой уверена, что причина травмы точно не муж и тем более не алкоголь.

Подруга певицы Ольга Сивакова призналась StarHit, что Легкоступова с детства была приличным человеком и никогда не употребляла алкоголь. А слухи о ее зависимости распространяют завистники или враги, считает Сивакова.

Подруга также не согласна с версией следствия, в которой подозрение падает на мужа певицы.

Это тоже звучит очень нелепо! Она сильная женщина и очень любит Юру. Вы видели их, когда они вместе? Да они просто светятся! И по Юрию разве скажешь, что он может быть агрессором? Ольга Сивакова.

После инцидента Валентину Легкоступову положили в наркологическую клинику с закрытой черепно-мозговой травмой. Певице уже сделали операцию, сейчас она находится в коме.

Именно дочь Легкоступовой обнаружила ее на полу без сознания. В ходе обследований выяснилось, что на теле артистки видны следы побоев. Муж Легкоступовой Юрий Фирсов отрицает обвинения в свой адрес.