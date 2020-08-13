СМИ: следствие определилось с основной версией травмы Легкоступовой

К такому выводу правоохранители пришли после допроса супруга артистки, 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова.

По предварительной информации, 54-летняя исполнительница хита «Ягода-малина» была очень пьяна. Она пила несколько дней. В какой-то момент женщина пошла ванну, не удержала равновесие и ударилась головой.

ЧП случилось 7 августа. К Легкоступовой приехала ее дочь Аннета Бриль и увидела маму в нетрезвом состоянии. На лице певицы были кровоподтеки, а по всему телу — синяки. Бриль решила отправить мать и ее мужа в наркологическую клинику. Оттуда Фирсов сбежал в первый же день. Свою причастность к произошедшему с женой он отрицает.

Легкоступовой в больнице провели операцию, во время которой врачи удалили гематому. После это, по данным СМИ, она впала в кому. «МК» написал о плохих прогнозах медиков относительно здоровья артистки.

Ранее сын певицы Матвей поведал о непростых отношениях с отчимом. По словам молодого человека, его мать стала злоупотреблять алкоголем недавно. Это произошло после того, как она расписалась с Фирсовым. Однако в эту версию не верит подруга артистки.