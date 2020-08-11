Супруг впавшей в кому Валентины Легкоступовой попал в полицию

Супруг впавшей в кому эстрадной певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов попал в полицию во вторник, 11 августа.

8 августа дочь певицы зашла в ее московскую квартиру и обнаружила Валентину вместе с ее мужем в неадекватном состоянии. Пару отправили в частный наркологический центр. Там специалисты выяснили, что у артистки закрытая черепно-мозговая травма. В настоящий момент за жизнь 54-летней артистки сейчас борются медики. После сложной операции по трепанации черепа она введена в искусственную кому.

В СМИ появилась версия, что супруг избил Легкоступову. Юрия доставили в полицейский участок. Свою вину он отрицает, информирует сайт kp.ru.

«Выпила лишнего и грохнулась в ванной»: вот что рассказал следователям Юрий Фирсов», — пояснил мужчина.

Он признался, что в течение двух недель они вместе пили много спиртного. В полиции официально подтвердили, что в настоящий момент Фирсова ни в чем не обвиняют. После объяснений мужа артистки отпустили. Его показания будут проверены. Как только певице станет лучше, ее тоже опросят.