Попасть в санатории можно будет только со справками. Рассказываем, насколько сложно их получить

Отправляющимся в санатории россиянам придется привозить с собой три справки — курортную карту, подтверждающий отсутствие коронавируса документ и сведения о санэпидокружении. Рассказываем, как их получить и где они точно не потребуются.

Отправляясь в санаторий, помимо паспорта, отдыхающему придется взять с собой еще три документа — курортную карту с направлением врача и выпиской из истории болезни. Также понадобятся справки о санэпидокружении и отсутствии коронавируса.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, туристов без документов «могут завернуть» в аэропорту. К тому же без справок заселиться в санаторий не получится — эти учреждения несут уголовную ответственность за такие нарушения.

Данные требования действуют только для санаториев с медицинской лицензией, пояснил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Юрий Барзыкин. В гостиницах и других средствах размещения они не требуются. Есть и другие послабления. В Крыму 15 июня отменили обязательные ранее тесты на коронавирус.

С документами на отдых

После покупки путевки в санаторий нужно оформить курортную карту и справку о санэпидокружении — 14-дневном отсутствии контактов с инфицированными. Последнюю можно сделать в только в государственной поликлинике по месту жительства или регистрации. Похожий документ обычно получают родители, отправляющие детей на отдых в лагеря.

«С этим возникают сложности. Справку можно получить не в любой поликлинике, а только в государственной. Во-вторых, если кто-то в семье болеет, то вы ее не получите. Если все чисто, с ваших слов, вам ее выдадут. Она выдается бесплатно», — рассказал Барзыкин.

Санаторно-курортную карту можно бесплатно получить как в государственной, так и в частной или ведомственной поликлинике. Для ее оформления потребуется сдать анализы крови, мочи и так далее.

Тест на коронавирус, как правило, платная услуга. Ее средняя стоимость — около двух тысяч рублей. По словам Барзыкина, из-за обилия коммерческих клиник и лабораторий у москвичей нет проблем со сдачей анализов. В регионах, где таких учреждений меньше, со справками могут быть трудности. Тем более сдать анализ нужно не ранее чем за 48 часов до прибытия в санаторий.

Показывать документы нужно при размещении в санатории. Без них или с неполным их комплектом заселиться не получится. Кроме того, с 1 июня сотрудники Роспотребнадзора проверяют документы в аэропортах.

Падение спроса

Из-за необходимости получать справки около половины желающих отдохнуть уже отказались от поездок, отметил вице-президент РТС. Так, например, 48-часовая справка на коронавирус просто устареет, если путешествовать поездом из отдаленных от южных курортов городов.

«Еще нужно исхитриться вовремя получить. Ее же не сиюминутно выдают, а от двух до пяти дней. И еще успеть доехать, а это не у всех получается», — сказал он.

К тому же для некоторых отдыхающих, особенно для родителей с детьми, накладно делать каждому члену семьи платный тест на коронавирус. Некоторые туристы жаловались на сложность получения справки о санэпидокружении.

«Отдельные туроператоры выходили на регионы, на поликлиники. Заключали договоры, чтобы своим клиентам упростить эту процедуру. Но далеко не всем это проводилось. Тем не менее более чем из двухсот здравниц, которые могли открыться, чуть менее 100 стали принимать. В том числе из-за того, что люди не поехали», — сообщил Барзыкин.

Требование о наличии справок вводили во время тестового режима работы санаториев, напомнил вице-президент РТС. В курортную гостиницу же можно заселиться без кипы бумаг. А значит, пришла пора сделать послабления и для здравниц.