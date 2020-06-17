Три справки попросят у туристов для отдыха в российских санаториях

Отдыхающие могут приехать в российские санатории при наличии трех справок. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В интервью «Российской газете» она объяснила, что речь идет о так называемой курсовке (курортной карте). В ней должны быть направление врача и выписка из истории болезни. Также при себе нужно иметь документ, подтверждающий отсутствие коронавируса. Его надо сделать за 72 часа до выезда на курорт. Третья справка — о санэпидокружении.

«Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки», — подчеркнула Ломидзе.

Она добавила, что туристов без документов «могут развернуть в аэропорту». Санатории же несут уголовную ответственность, если у заселенного человек нет нужных разрешений.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что открытие внутреннего туризма в 70% регионов России может начаться 1 июля. Об этом сообщила газета «Известия». При этом в комментарии «360» он высказал мнение, что цены на отдых в РФ не должны повыситься.