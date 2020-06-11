Аксенов объяснил, как будет жить Крым с 15 июня

Крым с 15 июня снимает многие ограничения. О том, какой жизнь станет после этой даты, подробно рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Режим самоизоляции с 15 июня на полуострове перестанет действовать. Однако носить маски все же нужно. Это касается мест, где много людей. Например, общественный транспорт. Еще из хорошего: в Крыму отменяют карантин. Но это для тех, кто не выезжал за пределы страны. Приехавшим из-за рубежа нужно будет две недели провести в обсерваторе или дома. Об этом заявил Аксенов на своей странице в Facebook.

«Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту», — добавил он.

Кроме того, с 15 июня к работе вернется сразу несколько отраслей. Речь идет об открытии музеев, кафе и ресторанов, аттракционов, открытых бассейнов, соляриев, полей для гольфа, тренажерных залов. При этом массовые мероприятия на полуострове по-прежнему запрещены.

Аксенов добавил, что отели и другие места отдыха уже можно бронировать. Отдых там крымчанам станет доступен уже с 15 июня, жителям других регионов— с 1 июля.

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