Детские лагеря в России запланировали открыть с 1 июля

Летний отдых для детей в России могут начать открывать с 1 июля. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что эпидемическая ситуация позволяет готовиться к этой дате.

«Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля», — сказал Кравцов во время онлайн-фестиваля «Большая перемена».

Кравцов уточнил, что отдых с 1 июля может начаться, в том числе, в федеральных оздоровительных центрах. Кроме того, планируют открыть лагеря при школах. Но там смены могут сократить с 21 до 14 дней.

В Роспотребнадзоре ранее объявили, что детские оздоровительные учреждения откроют не раньше третьего этапа снятия ограничений, но каждый регион будет сам принимать это решение. В ведомстве также рекомендовали отправлять детей на отдых в лагеря в те регионы, где они постоянно проживают.

В России, по информации на 1 июня, с начала эпидемии выявили больше 414 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли почти 4,9 тысячи человек.