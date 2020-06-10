Отдых после пандемии. Разбираемся, куда можно поехать этим летом

Россия возобновила внутреннее авиасообшение, многие страны стали открывать границы для туристов. «360» собрал все, что известно о том, как и где мы будем отдыхать этим летом.

В Московском регионе

Многие санатории Подмосковья уже готовы принять гостей, причем масочный режим здесь действует только в отдельных помещениях, так что меры безопасности не обременят отдыхающих слишком сильно. Вариантов для желающих провести летний отпуск в Подмосковье много на любой вкус и кошелек.

Больше того, сейчас в регионе уже открыты парки и автокинотеатры. Вскоре гостей начнут принимать летние веранды, но и по ним решения еще нет, хотя подготовка идет полным ходом.

Гостей на верандах будут рассаживать на безопасном расстоянии друг от друга, маски надевать не придется. Но все сотрудники заведений будут обязаны носить средства индивидуальной защиты.

В помещениях, когда они откроются, и в технических помещениях вроде кухни уже сейчас установлены бактерицидные лампы. При этом количество посетителей пока будет ограничено, так что планировать поход лучше заранее — и резервировать столик.

Кинотеатры, спортзалы и фитнес-клубы в Подмосковье пока открывать не торопятся — нужно дождаться достаточного снижения уровня заболеваемости. Однако по предварительным данным, спортзалы могут открыться уже 15 июня. От шашлыков на общественных площадках для барбекю пока тоже придется воздержаться.

По России

Формально в России уже нет ограничений на передвижение, однако для поездки на российские курорты придется потрудиться. Например в Краснодарском крае, который традиционно является одним из наиболее популярных направлений для отпуска внутри страны, до 21 июня сохранится карантин. Это значит, что на протяжении двух недель с момента приезда необходимо будет соблюдать изоляцию — дома или в обсерваторе.

При этом для того, чтобы отдохнуть в санаториях Кубани придется получить справку об отсутствии коронавируса и контактов с его носителями. Транспортировку отдыхающих должны осуществлять сами организации — санатории. С теми же условиями можно отдохнуть и в Ставропольском крае.

В Крыму с 15 июня отменится обязательный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов, заработают отели, гостиницы, спортзалы, фитнес-клубы, бани, сауны, бассейны, спа-центры. С начала лета там открыты зоопарки, непродовольственные магазины и рестораны с летними терассами.

В Калининградской области с 5 июня открыты летние кафе, муниципальные пляжи и санатории, также снова доступны групповые экскурсии и туры. Но прежде чем отдохнуть придется провести 14 дней на карантине. При этом стоит помнить, что во всех регионах РФ остается обязательным масочный режим.

За границу

Пока в России не работает плановое международное авиасообщение — перелеты возможны либо внутри страны, либо выезжающий из страны гражданин должен иметь вид на жительство в точке назначения. Пока официально поехать в отпуск без этого не получится — границы Россия открыла только для рабочих и учебных поездок. Росавиация попросила власти разрешить полеты в 15 стран с 15 июля, однако решения пока нет.

С 1 июня туристов начала принимать Турция — открылись пляжи, бассейны, парки, рестораны и кафе. Из ограничений сохранилась социальная дистанция, а лежаки на пляжах дезинфицируют и проветривают после каждого туриста. На своих полотенцах загорать нельзя.

В Греции уже открылись круглогодичные гостиницы, с 15 июня заработают и сезонные отели. В стране можно будет сходить в летние кинотеатры, бассейны, массажные салоны и на поля для гольфа. С 15 июня в Афины и Салоники смогут прилетать туристы из 29 стран.

Пока России нет в их числе, но с 1 июля границы Греции откроются для всех, но по приезде власти оставляют за собой право проводить выборочное тестирование на коронавирус.

С 15 июня для россиян откроется и Италия, причем условия въезда в страну не изменятся — визы будут выдаваться как и до пандемии, а справка об отсутствии коронавируса не понадобится, карантин при въезде в страну не предусмотрен.

В стране уже работают музеи, кафе и рестораны. Меры предосторожности и санитарной безопасности сохраняются как в аэропортах, так и в других публичных местах, все обязаны носить маски, соблюдать социальну дистанцию, посещать заведения по предварительной записи и измерять температуру, если это потребуется.

С 1 июля откроются для россиян границы Тайланда. Весь бизнес сможет снова начать работать, но для всех граждан и туристов остаются обязательными масочный режим и соблюдение социальной дистанции.