«Самый горячий период»: россиянам посоветовали начать бронировать отдых в Крыму

В Крыму начинается самая горячая пора летнего туристического сезона. Уже 1 июля полуостров примет первых путешественников, поэтому россиянам советуют начать бронировать отели.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко напомнил, что с 15 июня санатории, пансионаты, гостиницы и отели начинают работать для жителей полуострова.

«А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — привела слова Волченко пресс-служба министерства.

Он добавил, что сейчас крайне важно поддержать местных жителей и путешественников. Все туристы должны обладать полной и достоверной информацией о ситуации на полуострове. По необходимости им должны помочь решить возникающие проблемы.

Ранее вице-премьер республики Ирина Кивико сообщила, что к 1 июля откроют 440 пляжей. Несмотря на отмену многих ограничений, жителям и приезжающим придется соблюдать дистанцирование на пляжах и в общественных местах.