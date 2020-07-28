Самолет Ан-2 не могут найти уже девять дней в Бурятии. Главное

Легкомоторный самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» направлялся из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область. По данным источника «Интерфакса«, он планировал провести там химобработку полей, однако заявка на полет не была одобрена. Однако позже в компании-владельце Ан-2 рассказали ТАСС, что полет воздушной машины заранее согласовали.

На борту в момент исчезновения находились шестеро человек — два члена экипажа и четыре пассажира. По данным источника агенства, борт мог совершить жесткую посадку в Иркутской области. В МЧС уточнили, что из Иркутска на его поиски вылетел Ан-26 авиакомпании «Ираэро».

Вскоре после исчезновения кукурузника стало известно, что на его борту находились пилоты других самолетов. В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили агентству, что они готовились к проведению работ по опрыскиванию лесов на границе Бурятии и Иркутской области — на территории Тункинского и Окинского районов Бурятии — и уточняли маршрут.

«На борту, помимо двух членов экипажа, находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», — пояснил представитель центра.

Безуспешные поиски

Спустя несколько часов после пропажи Ан-2 поиски вели уже два самолета и вертолет. По данным ТАСС, это самолеты Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс», а также вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара». Ночью 20 июля в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре отметили, что «при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса». Однако это не имело никакого отношения к пропавшим пилотам.

Участники поиска предположили, что Ан-2, возможно, находится в горах Восточного Саяна. Это таежный участок, и добраться туда можно только на спецтехнике.

20 июля СК организовал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства пропажи судна. 23 июля следователи возбудили уголовное дело. Ведомство будет вести расследование по признакам нарушения правил безопасности полетов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

Из-за плохой погоды в районе, где, предположительно, могли пропасть пилоты, поиски то и дело откладывали. По состоянию на 27 июля спасатели обследовали более 10 тысяч «квадратов», но так и не нашли никаких следов самолета. Ищут его и с земли, однако такую операцию проводить очень сложно — не было точного маршрута, по которому двигался борт. Кроме того, территория, где он мог пропасть, в основном состоит из труднопроходимой горно-таежной местности.

Неожиданная находка

28 июля, на девятый день с момента пропажи судна, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что Ан-2 нашли.

«Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолет Ан-2, на борту которого находились шесть человек», — процитировало агентство его слова. О том, в каком состоянии находится судно и что произошло с его пассажирами, собеседник не уточнил.

Однако вскоре в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде опровергли эту информацию. Там пояснили, что действительно нашли самолет, который потерпел крушение — однако это был не Ан-2. Спасатели обнаружили «старое разрушенное судно».