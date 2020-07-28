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    28 июля 2020, 10:10

    Спасатели опровергли обнаружение пропавшего больше недели назад Ан-2. Поиски продолжаются

    Борис Ломакин

    В Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде опровергли данные о том, что под Иркутском нашли Ан-2. Отмечается, что на том месте располагается старое разрушенное судно.

    Пропавший 19 июля самолет Ан-2 все еще не нашли, сказали РИА «Новости» в отряде.

    Информация ошибочная, поиски продолжаются, не нашли. Это [найдено] старое разрушенное судно

    представитель отряда.

    Информация о найденном Ан-2 появилась некоторое время назад от СМИ, которые ссылались на источники в экстренных службах. Отмечалось, что судно обнаружили где-то в Иркутской области.

    «Кукурузник» Ан-2 пропал 19 июля в Бурятии. На борту самолета находились шесть человек. Они должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы расчертить разметку для химической обработки от вредителей. Уже больше недели людей и сам самолет ищут спасатели — они каждые сутки осматривают тысячи квадратных километров, а общий налет спасательных бортов составляет 20-24 часов.

    После исчезновения Ан-2 следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Новости SMI.FM