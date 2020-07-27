Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту пропал в Бурятии. Его ищут уже неделю

Неделю назад в Бурятии пропал самолет Ан-2, на борту которого было шесть человек. За время поисков спасатели обследовали более 10 тысяч квадратных километров территории. Результатов это не принесло.

Только за воскресенье участники поисковой операции облетели 1,4 тысячи «квадратов», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики. Ищут самолет два воздушных судна: еще один Ан-2 и вертолет Ми-8.

«За время с начала поисков обследовано более 10 тысяч квадратных километров. <…> Пока следов не найдено», — отметили в ведомстве.

Общий налет бортов в сутки достигает 20-24 часов. Наземную операцию вести сложно, поскольку нет точного маршрута полета пропавшего судна. Кроме того, исчез он в труднопроходимой горно-таежной местности.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля. Шесть человек на нем отправились на облет Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы разметить территорию для химобработки лесов от тутового шелкопряда.

После исчезновения воздушного судна СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.