Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту пропал в Бурятии. Его ищут уже неделю
Только за воскресенье участники поисковой операции облетели 1,4 тысячи «квадратов», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики. Ищут самолет два воздушных судна: еще один Ан-2 и вертолет Ми-8.
«За время с начала поисков обследовано более 10 тысяч квадратных километров. <…> Пока следов не найдено», — отметили в ведомстве.
Общий налет бортов в сутки достигает 20-24 часов. Наземную операцию вести сложно, поскольку нет точного маршрута полета пропавшего судна. Кроме того, исчез он в труднопроходимой горно-таежной местности.
Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля. Шесть человек на нем отправились на облет Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы разметить территорию для химобработки лесов от тутового шелкопряда.
После исчезновения воздушного судна СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.