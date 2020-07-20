Пассажирами пропавшего Ан-2 были пилоты других самолетов
Об этом «Интерфаксу» сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
«На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию», — рассказали агентству. Представитель центра уточнил, что работы должны были проводиться на границе Бурятии и Иркутской области.
Он добавил, что в поисковых работах сейчас заняты два самолета и вертолет.
Как уточнил ТАСС, речь идет о вертолете Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолетах Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс».
«Несколько часов назад при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета пока очень рано. Поисковая операция продолжается», — сказал собеседник агентства из Сибирского авиационного поисково-спасательном центра.
Ранее МЧС Бурятии сообщило, что на связь не вышел экипаж самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», совершавший полет из поселка Кырен.