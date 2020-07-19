«Кукурузник» Ан-2 с шестью людьми на борту пропал в Бурятии

Ан-2 авиакомпании «Феникс» направлялся из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область для химобработки полей, сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, заявка на полет не была одобрена.

«Вылет самолета не был согласован с авиационными властями в установленном порядке», — сказал он.

На борту находятся четыре пассажира и два члена экипажа. Самолет мог совершить жесткую или аварийную посадку в Иркутской области, добавил собеседник агентства.

Из Иркутска на поиски вылетел Ан-26 авиакомпании «Ираэро», уточнили в МЧС.

Ан-2 — советский многоцелевой самолет с одним поршневым двигателем. Из-за широкого распространения для обработки полей получил прозвище «кукурузник». Также используется для транспортных, спортивных, военных целей.