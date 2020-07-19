19 июля 2020, 23:46
«Кукурузник» Ан-2 с шестью людьми на борту пропал в Бурятии
Легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находятся шесть человек, перестал выходить на связь после вылета в Бурятии. На поиски направили другой самолет, сообщили в республиканском главке МЧС.
Ан-2 авиакомпании «Феникс» направлялся из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область для химобработки полей, сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, заявка на полет не была одобрена.
«Вылет самолета не был согласован с авиационными властями в установленном порядке», — сказал он.
На борту находятся четыре пассажира и два члена экипажа. Самолет мог совершить жесткую или аварийную посадку в Иркутской области, добавил собеседник агентства.
Из Иркутска на поиски вылетел Ан-26 авиакомпании «Ираэро», уточнили в МЧС.
Ан-2 — советский многоцелевой самолет с одним поршневым двигателем. Из-за широкого распространения для обработки полей получил прозвище «кукурузник». Также используется для транспортных, спортивных, военных целей.