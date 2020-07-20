СК проверит обстоятельства, при которых в Бурятии пропал Ан-2

В Бурятии пропал самолет Ан-2, на борту которого было шесть человек. Он должен был уточнить маршрут для химической обработки лесов. После пропажи воздушного судна СК организовал доследственную проверку.

Принадлежащий авиакомпании «Феникс» Ан-2 вылетел из поселка Кырен вечером 19 июля, уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирского управления на транспорте СК РФ.

В установленное время самолет не вышел на связь. Он совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить «области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда».

«Следственными органами <…> проводится доследственная проверка. <…> Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

В организованной поисковой операции принимают участие три борта — два самолета и вертолет. На борту пропавшего самолета находились два члена экипажа и четыре пассажира — пилоты других самолетов.

По словам одного из участников поисков, которого процитировал «Интерфакс», Ан-2, возможно, находится в горах Восточного Саяна. Это таежный участок, и добраться туда можно только на спецтехнике.