СК возбудил дело после пропажи Ан-2 в Бурятии

Следователи возбудили дело после пропажи самолета Ан-2 в Бурятии. Воздушное судно, на борту которого было шесть человек, пока не нашли. Из-за плохих метеоусловий поиски на время отложили.

Расследование СК будет вести по признакам нарушения правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа», — подчеркнули в ведомстве.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел вечером 19 июля из поселка Кырен. В установленное время экипаж не вышел на связь.

В компании-владельце Ан-2 рассказали ТАСС, что полет воздушной машины заранее согласовали. Сам самолет был в идеальном состоянии, а управлял им опытный экипаж.

«Эти ребята работают очень много лет, у одного из них 8 тысяч часов полетов. <…> Мы понять не можем, что произошло», — сказали в авиакомпании.

Предварительно установлено, что Ан-2 совершал облет Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии, чтобы определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту было шесть человека — два члена экипажа и пилоты других воздушных судов «Феникса».

В Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде «Интерфаксу» сообщили, что из-за облачности, дождя и ветра поиски пропавшего самолета с воздуха отложили.

«Вылет воздушных судов перенесен, ориентировано до полудня. Сейчас в районе поисков дождь, облачность и ветер», — отметили спасатели.