Результаты переговоров в Стамбуле и завершение первого этапа. Итоги 34-го дня спецоперации

Националистические батальоны Украины намерены создавать постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей. Об этом сообщили взятые в плен бойцы ВСУ. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле принесли результат. Генштаб начнет деэскалацию на двух направлениях, Киев предложил формат договора о нейтральном статусе. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении первой фазы специальной операции.

Циничные фейки

Боевики украинских националистических батальонов намерены снимать фейковые видео о массовых убийствах мирных жителей и разрушениях домов, якобы совершенных российскими военнослужащими.

Об этом на брифинге заявил Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев со ссылкой на показания взятых в плен бойцов ВСУ.

«Задача таких материалов — создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооруженными Силами России», — подчеркнул он.

Генерал-полковник назвал подобное поведение боевиков особо циничным. Он отметил, что для выполнения подобных заказов могут пострадать женщины, старики и дети, но националистов это не волнует.

Завершение первого этапа

Российские военные завершили первый этап специальной операции. В ходе него украинские войска понесли серьезный урон. Полностью уничтожены все Военно-воздушные силы Украины и системы противоракетной обороны. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что за последние две недели на Украине ликвидировали 600 иностранных наемников, приехавших участвовать в боевых действиях националистических батальонов.

По словам министра, теперь военные сосредоточатся на достижении главной цели — освобождении Донбасса от националистов. Спецоперация завершится только после достижения поставленных целей.

Результаты переговоров

Представители России и Украины провели переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что собеседники предложили проект договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины в обмен на гарантии безопасности группы стран.

Документ не будет распространяться на Крым и Донбасс, то есть Украина отказывается от попыток военным путем распространить свою власть в ушедших из ее состава регионах. Все решения о проведении военных учений и размещения на своей территории баз иностранных армий Киев сможет принимать только с согласия стран-гарантов.

Мединский добавил, что договор сначала проработают группы переговорщиков, после чего его визируют министры иностранных дел. Только после этого начнутся переговоры о встрече руководителей двух стран.

Россия со своей стороны начнет процедуру деэскалации на киевском и черниговском направлении. Подробнее об этом шаге сообщит Генеральный штаб.

Потери ВСУ

Минувшей ночью оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поразила 68 военных объектов Украины.

Речь идет про три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, одну радиолокационную станцию, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 мест сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Кроме того, российские военные сбили три беспилотника в районе Чернобаевки.

С начала проведения военной операции ликвидированы 123 самолета, 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и бронемашин, 726 артиллерийских орудий и минометов, а также 181 реактивная система залпового огня и 1593 военных автомобилей.