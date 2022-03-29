Украинские военные, которые сдались в плен, рассказали, что Киев приказал нацбатальонам подготовить постановочные видео о массовых убийствах мирных граждан. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими», — привело РИА «Новости» слова генерал-полковника.

Как добавил Мизинцев, «особый цинизм» националистов в том, что для выполнения подобных указов «они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей».

Задача таких материалов, как уточнили в российском оборонном ведомстве, заключается в создании негативного информационного фона вокруг проведения спецоперации ВС РФ.

Западные средства массовой информации до этого своеобразно осветили видео с пытками российских солдат, которые попали в плен к украинским националистам. На размещенных в Сети кадрах боевики нацбатальонов избивали и калечили людей, стреляли им по ногам. Большинство англоязычных СМИ при этом предпочли либо замолчать проблему, либо заранее встать на украинскую сторону.