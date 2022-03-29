Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона

Российские силы во время спецоперации нанесли украинским войскам серьезный урон. Почти ликвидированы Военно-воздушные силы и система ПВО. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон. <…> Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены Военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны», — сказал министр во время селекторного совещания. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что из 152 самолетов ВСУ 123 удалось уничтожить, 77 из 149 вертолетов постигла та же участь. Кроме того, российские военные уничтожили 152 из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности.

«Перестали существовать Военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», — заявил Шойгу.

Также он рассказал, что за последние две недели на Украине ликвидированы около 600 иностранных наемников. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что основные задачи первого этапа специальной операции на Украине выполнены, она будет продолжаться до достижения поставленных целей.