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    29 марта 2022, 18:25

    Генштаб изложит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях — Мединский

    Мединский: Генштаб РФ изложит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях

    Максим Зинкин

    Генеральный штаб российских вооруженных сил в ближайшее время изложит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    Генштаб изложит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях — Мединский

    Он заявил, что российская сторона стремится к деэскалации ситуации, но отметил, что это не означает прекращения огня.

    Днем 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. Мединский сообщил, что стороны украинской делегации поступили письменные предложения, в которых говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.

    Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что специальная военная операция России на Украине может быть близка к завершению.