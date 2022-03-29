Генеральный штаб российских вооруженных сил в ближайшее время изложит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Он заявил, что российская сторона стремится к деэскалации ситуации, но отметил, что это не означает прекращения огня.

Днем 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. Мединский сообщил, что стороны украинской делегации поступили письменные предложения, в которых говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что специальная военная операция России на Украине может быть близка к завершению.