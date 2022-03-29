Украинские власти заявили, что отказываются от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Также он отметил, что предложения украинской стороны по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Донбасса и Крыма. По его словам, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы. Мединский подчеркнул, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз, написало РИА «Новости».

Российская и украинская делегации встретились в Стамбуле 29 марта для того, чтобы продолжить решать вопрос по урегулированию ситуации на Украине. До этого они встречались в Белоруссии. По итогам сегодняшних переговоров стало известно, что Минобороны РФ решило сократить свою активность по киевскому и черниговскому направлениям. Владимир Мединский также не исключил возможности встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В МИД Турции сообщили, что 30 марта продолжения переговоров не ожидается.